Putin hat »Landraub begangen«

Russland und Deutschland befänden sich in einer neuen Zeit der Konfrontation. »Wenn wir auf das Russland von heute schauen, dann ist kein Platz für alte Träume«, sagte er. »Unsere Länder stehen heute gegeneinander«, fügte er hinzu und äußerte scharfe Kritik am russischen Krieg gegen die Ukraine. Russland habe mit dem Angriff am 24. Februar für einen »Epochenbruch« gesorgt. »Er hat auch uns in Deutschland in eine andere Zeit, in eine überwunden geglaubte Unsicherheit gestürzt: eine Zeit, gezeichnet von Krieg, Gewalt und Flucht, von Sorge vor der Ausweitung des Krieges zum Flächenbrand in Europa.«