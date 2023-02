Steinmeier sagte in seiner Rede, es sei klar, dass Putin den Krieg sofort beenden könne: »Es ist Russland, das sein Nachbarland brutal überfallen hat und es ist Russland, das immer neue Truppen an die Front wirft.« Nicht die westliche Verteidigungshilfe verlängere den Krieg, es sei Russland. Putin wisse sehr genau, was zu tun sei, wenn er richtigen Frieden wolle.

Selenskyj wendet sich an Scholz

Nach Steinmeiers Rede wurde auch eine Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingespielt, in der sich dieser an den Bundespräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) richtete. Selenskyj bat darum, die Unterstützung für sein Land aufrechtzuerhalten. »Wir sind in der Lage, schon in diesem Jahr der russischen Aggression ein Ende zu bereiten«, sagte er. Es werde niemand mehr eine Aggression wagen, »wenn er weiß, dass die freie Welt entschlossen genug ist, die Freiheit zu verteidigen«.