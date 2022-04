Doch eine schriftliche Note rückt diese Darstellung in Zweifel. Demnach wurde Steinmeier recht unmissverständlich signalisiert, in der ukrainischen Hauptstadt nicht willkommen zu sein. In der Note aus der Selenkyj-Regierung, die die deutsche Botschaft in Kiew am Dienstag um 15.28 Uhr erreichte, heißt es, dass man einen Besuch Steinmeiers »für substanzieller und akzeptabler« halte, wenn er »unabhängig« von der Reise der anderen vier Staatschefs stattfinde. Die Nachricht liegt dem SPIEGEL vor. Zudem wurden in der Note Sicherheitsbedenken und eine mögliche Überdehnung der »logistischen Fähigkeiten« vorgebracht. Man hoffe, dass die polnische Seite die deutschen Vertreter über die Einzelheiten informiert habe, heißt es.