Hinter den Ku­lissen wurde seit Wochen um die richtige Form des Gedenkens beraten, im Kanzleramt, in Ministerien und im Schloss Bellevue kursierten unterschiedliche Ideen. In dieser Woche stimmte sich Steinmeier dazu in einem vertraulichen Gespräch eigens mit Bundeskanzler Olaf Scholz ab. Teil der Planung ist, die ukrai­nische Botschaft möglichst eng in Ablauf und Programm der Veranstaltung einzubeziehen.