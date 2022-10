Nach Kritik an Scholz' Hafenplänen will das Bundeskabinett am Mittwoch einen Kompromiss im Streit über den Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco im Hamburger Hafen beschließen. Konkret geht es um eine sogenannte Teiluntersagung, wie es aus Regierungskreisen hieß. Demnach würde sich Cosco zwar wie vor mehr als einem Jahr vereinbart an dem Containerterminal Tollerort des Hamburger Hafenlogistikers HHLA beteiligen können – aber nur mit 24,9 Prozent und nicht wie bisher geplant mit 35 Prozent.