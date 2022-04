Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier befindet sich derzeit auf Staatsbesuch in Polen, um sich mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beraten. Im Anschluss beabsichtigte Steinmeier, nach Kiew weiterzureisen. Zunächst hatte die »Bild« darüber berichtet. Demnach plante der SPD-Politiker eigentlich, gemeinsam mit weiteren Regierungsdelegationen die Hauptstadt der Ukraine zu besuchen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird den Bundespräsidenten aber nicht empfangen.

Der Grund sind offenbar die engen Beziehungen Steinmeiers zu Russland in den vergangenen Jahren. Als Außenminister hatte Steinmeier unter anderem enge Kontakte zu seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Die »Bild« zitiert einen ukrainischen Diplomaten wie folgt: »Wir kennen hier alle Steinmeiers enge Beziehungen nach Russland, die auch von der Steinmeier-Formel geprägt waren. Er ist momentan nicht in Kiew willkommen. Ob sich das noch einmal ändert, werden wir sehen.«

Steinmeier räumt Fehler in Russlandpolitik ein: »Da habe ich mich, wie andere auch, geirrt«

Nach Informationen der »Bild« gab es aus Kiew eine klare Ansage ans Bundespräsidialamt, dass man momentan zu keinem Treffen bereit sei. Allerdings sei ein Treffen in der Zukunft nicht ausgeschlossen.

Steinmeier hatte gerade erst Fehler in seiner früheren Russlandpolitik eingestanden. In einem ausführlichen SPIEGEL-Gespräch hatte sich der Bundespräsident insbesondere für seinen jahrelangen Einsatz für die umstrittene Pipeline Nord Stream reumütig gezeigt. Zudem hatte er gefordert, den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu bringen.