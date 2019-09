CDU/AfD-Kooperation in Frankenstein "Was mein Mann und ich machen, ist gelebte Demokratie"

Entgegen der Position der CDU im Bund arbeiten in der pfälzischen Kommune Frankenstein eine Christdemokratin und ein AfD-Politiker künftig in einer Fraktion zusammen: CDU-Politikerin Monika Schirdewahn und ihr Ehemann Horst Franz Schirdewahn von der AfD. Der Zusammenschluss unter dem Namen "Fortschritt Frankenstein" sei am Donnerstagabend in der ersten Gemeinderatssitzung gebildet worden, sagte Monika Schirdewahn. Der SPIEGEL hatte im Juli bereits über die Fraktionsgemeinschaft berichtet.

Schirdewahn begründet die Zusammenarbeit im Gemeinderat mit einem Streit über die mangelnde Trinkwasserversorgung eines örtlichen Wohngebiets. "Wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur, und was mein Mann und ich machen, ist gelebte Demokratie", sagte sie.

Der CDU-Kreisvorstand kritisiert die Zusammenarbeit mit der AfD scharf und hat deswegen ein Parteiausschlussverfahren gegen die Politikerin auf den Weg gebracht. Schirdewahn hatte angekündigt, sie werde gegen einen Parteiausschluss "bis in die letzte Instanz gehen". Unter anderem hatte sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gegen eine Kooperation mit der AfD ausgesprochen.

Schirdewahn ist die einzige CDU-Vertreterin im Rat mit zwölf Sitzen - der einzige AfD-Vertreter ist ihr Ehemann. Die Mehrheit im Gemeinderat von Frankenstein, einem Ort mit etwa 950 Einwohnern, hat die Freie Wählergemeinschaft (FWG) mit zehn Mandaten.

Der CDU-Parteitag in Hamburg hatte im Dezember 2018 beschlossen: "Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab."