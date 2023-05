Eine schwere Panne beim Schutz des Bundeskanzlers versetzt Sicherheitskreise in Aufregung – lässt Olaf Scholz (SPD) aber nach eigenen Angaben unbeeindruckt. Ein Mann hatte sich in die Wagenkolonne des Kanzlers geschmuggelt und war mit ihr in den Sicherheitsbereich des Frankfurter Flughafens gekommen. Dort folgte er Scholz, schüttelte ihm die Hand und umarmte ihn.