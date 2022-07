Die Koalitionspartner im Frankfurter Römer reichten am Mittwoch Berichten zufolge wie geplant einen Abwahlantrag gegen den Oberbürgermeister ein. Die Hürden für ein Abwahlverfahren, das offiziell in einer Stadtverordnetensitzung am Donnerstag kommender Woche gestartet werden soll, sind hoch.

In der Stadtverordnetenversammlung müssen zwei Drittel der Mitglieder für eine Abwahl stimmen. Danach müssen die Wahlberechtigten in Frankfurt mehrheitlich für die Abwahl stimmen. Damit das Ergebnis zählt, müssen mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten abstimmen.