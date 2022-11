In Frankfurt steht Oberbürgermeister Peter Feldmann vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat den SPD-Politiker angeklagt und wirft ihm Vorteilsannahme vor. Feldmann bestreitet das. Doch seine politische Karriere könnte enden, bevor ein Urteil gefallen ist: Am Sonntag stimmen die Frankfurterinnen und Frankfurter über seine Abwahl ab. Sogar Feldmanns eigene Partei hat sich gegen ihn gestellt.

Dafür musste viel passieren. Im Stimmenfang-Podcast hören Sie, wie der einst sehr beliebte Oberbürgermeister in Ungnade fiel, was der Skandal um die Wohlfahrtsorganisation AWO damit zu tun hat und warum sogar sein Lieblingsfußballverein ihn nicht mehr im Stadion sehen will.

Hören Sie hier die neue Folge: