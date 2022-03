»Bastion Frontal« Polizei verweigert spanischer Rechtsextremistin die Einreise

In ihrer Heimat Spanien gilt Isaebel Peralta als regelrechte Ikone der rechtsextremen Szene. Nun kam sie, mit Hakenkreuzfahne und Propaganda-Literatur im Gepäck, in Frankfurt an. Dort aber wartete schon die Bundespolizei.