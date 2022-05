Juli-Chefin Brandmann über den Kanzler und Ärger in der Ampel »Ich dachte: Das kann jetzt nicht sein Ernst sein«

In der FDP gibt es »sehr viel Kritik« an Olaf Scholz, sagt die Junge Liberale Franziska Brandmann. Hier spricht sie über Knackpunkte der Koalition – und erklärt, was ihre Partei vom Erfolg der Grünen lernen kann.