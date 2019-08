Wegen Plagiatsaffäre Giffey schließt Kandidatur für SPD-Vorsitz aus

Sie galt als mögliche Parteivorsitzende der SPD, als Ministerin für Familie ist sie eines der profiliertesten Kabinettsmitglieder: Doch wegen der andauernden Prüfung ihrer Doktorarbeit zieht Franziska Giffey nun Konsequenzen.

Giffey hat dem SPD-Vorstand mitgeteilt, sie werde nicht für den Vorsitz der Partei kandidieren. Außerdem stellt sie für den Fall einer Aberkennung ihres akademischen Grades in Aussicht, ihr Ministeramt abzugeben.

Dies wurde dem SPIEGEL aus Parteikreisen bestätigt. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte als erste darüber berichtet.

Der Vorwurf: Giffey habe Textübernahmen "nicht als solche kenntlich gemacht"

Die Freie Universität Berlin prüft derzeit Giffeys Doktorarbeit wegen eines Plagiatsverdachts. Wann die Prüfung abgeschlossen sein wird, ist noch unklar. Giffey promovierte von 2005 bis 2009 im Bereich Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut. Ihre Dissertation verfasste sie zum Thema "Europas Weg zum Bürger - Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft".

Die Plagiatsexperten der Plattform VroniPlag warfen Giffey "zahlreiche wörtliche und sinngemäße Textübernahmen" vor, "die nicht als solche kenntlich gemacht sind". Demnach sei auf mehr als jeder dritten Seite von Giffeys Arbeit Plagiatstext gefunden worden. Auf einer Seite ihrer Arbeit habe Giffey sogar mehr als drei Viertel aus fremden Texten übernommen.

Giffey übergab Anfang Juni ihrem Anwalt die Unterlagen aus der Zeit ihrer Promotion, darunter mehrere Ordner mit Aufzeichnungen sowie ein USB-Stick mit Hunderten E-Mails. Auf Basis dieser Dokumente erstellte der Anwalt ein Gutachten für die Kommission der Freien Universität.

Nach Angaben von mit der Materie vertrauten Personen wird in dem Gutachten darauf verwiesen, dass Giffeys damalige Doktormutter ihr eine bestimmte amerikanische Zitierweise vorgegeben habe, bei der die Verweise auf andere Werke deutlich weniger detailliert ausfallen als im deutschen Stil. Damit, so die Argumentation, könne von einer Täuschung keine Rede sein, weil Giffey lediglich umgesetzt habe, was von ihr verlangt worden sei. Ob sich die Kommission dieser Argumentation anschließt, ist offen.