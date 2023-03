Neuanfang ohne Giffey?

Es gibt im SPD-Landesvorstand dennoch Befürworter eines Bündnisses mit der CDU. Manche Sozialdemokraten könnten einer Rolle als Juniorpartner der CDU womöglich auch etwas abgewinnen, weil sie auf einen Posten in der neuen Regierung hoffen. In einer Zweierkoalition gibt es für die SPD mehr Ämter zu verteilen als im Dreierbündnis, selbst wenn dann Wegner Giffey an der Spitze der Landesregierung ablösen würde.