Franziska Giffey Was tut die Frauenministerin eigentlich für Frauen?

Franziska Giffey ist eine Frau, der Menschen zuhören. Wenn sie redet, schafft sie es, Menschen für sich zu begeistern.

So auch, als sie bei Feierlichkeiten zu "100 Jahre Frauenwahlrecht" sprach. In ihrer Rede erwähnte Giffey einen Spruch, den sie einst in einer Jugendeinrichtung in Neukölln gesehen und den sie immer gut gefunden habe. 'Wer nichts will, kriegt auch nichts.' Giffey sagte: "Am Ende des Tages, meine Damen: Wer nichts will, kriegt auch nichts! Und wenn wir wissen, was wir wollen, dann können wir ziemlich viel bekommen." Es gab lauten Applaus, die meisten Anwesenden waren Frauen.

Doch der Rede wohnte eine Ambivalenz inne. Denn gerade bei der Frauenministerin Franziska Giffey ist manchmal nicht klar, wie viel sie frauenpolitisch will. Das zeigt schon ihre Antwort auf die Frage, ob sie sich als Feministin sehe: "Ja, aber auf pragmatische Art." Andere Frauen würden darauf mit einem uneingeschränkten Ja antworten. Auf Terminen stellt sich Giffey als Familienministerin vor, nicht als Frauenministerin. Sie redet über Kinder, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und über Mütter.

Über Lohngerechtigkeit oder Frauen in Vorständen spricht sie von selbst selten und eigentlich nur dann, wenn es durch den Termin erforderlich scheint. Das fällt auf. "Sie macht leider auch in der Gleichstellungspolitik viele Überschriften, dem folgt de facto aber dann wenig - das ist nicht wirklich ihre große Leidenschaft", sagt Ulle Schauws, frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Doch auch in Giffeys Partei, der SPD, heißt es hinter vorgehaltener Hand, frauenpolitisch sei zu wenig passiert.

Paragraf 219a

Ein vielgenanntes Beispiel ist die Debatte um den Paragrafen 219a, wahrscheinlich die schärfste Frauenrechtsdebatte des vergangenen Jahres. Die SPD wollte den Paragrafen, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche untersagt, abschaffen - dort aber zog die Union nicht mit. Es kam zum Koalitionskrach, Gesundheitsminister Jens Spahn verhandelte schließlich mit Giffey und der damaligen SPD-Justizministerin Katarina Barley einen Kompromiss. Verbände, betroffene Ärzte und die eigene Partei kritisierten den Kompromiss scharf. Giffey aber verteidigte ihn: Er berücksichtige verschiedene Interessen und bringe einen Ausgleich, sagte sie der "Bild"-Zeitung. Viele Frauenrechtlerinnen hätten sich mehr Rückendeckung gewünscht, ein klareres Bekenntnis zum Recht der Frau am eigenen Körper.

Die geplante Stiftung (oder das Institut) für Gleichstellung

Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD eine Bundesstiftung gründen, die sich mit Gleichstellung von Frauen beschäftigt. Auch in den Schwerpunktvorhaben des Ministeriums 2019, die dem SPIEGEL vorliegen, ist die Vorbereitung der Gründung einer Stiftung angekündigt. Allerdings hört man davon wenig. Auf Anfrage erklärt das Ministerium, dass das Institut bis zum Ende der Legislaturperiode gegründet sein solle. Eckdaten wie ein Budget gibt es bislang nicht.

Unbesetzte Antidiskriminierungsstelle

Seit Ende April 2018 ist die Antidiskriminierungsstelle unbesetzt. Für den Posten war für die ehemalige SPD-Bundesgeschäftsführerin Nancy Böhning vorgesehen. Als das bekannt wurde, klagten zwei Konkurrentinnen. Böhning habe sich nicht formgerecht auf die Stelle beworben, hieß es. Die Verfahren liegen nun bei zwei Verwaltungsgerichten in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Aus Giffey Umfeld heißt es, die Ministerin könne nichts dafür, dass die Verfahren nun einmal abgewartet werden müssten. Doch es gibt auch Kritik. Im Familienressort werden Stellenvergaben häufiger juristisch angefochten. Man hätte sich darauf einstellen können und von Seiten des Hauses das Bewerbungsverfahren auf Rechtsunsicherheiten überprüfen können. Zudem hätte sich die Leitung frühzeitig um Schlichtung bemühen können. Oder die Stelle in eine politische Stelle umwandeln können - dann hätte die SPD die Stelle mit einer politischen Figur besetzen können. Nichts davon ist passiert. So gibt es seit über einem Jahr keinen offiziellen Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung. "Es ist ein Skandal, dass die Antidiskriminierungsstelle schon so lange unbesetzt ist und die Ministerin immer noch an der SPD-Kungelei festhält, anstatt ein sauberes und schnelles Besetzungsverfahren einzuleiten", sagt die grüne Abgeordnete Schauws dazu.

Ostdeutscher Feminismus versus westdeutscher Feminismus

Es gibt Menschen, die Giffeys diese - so muss es scheinen - mangelnde Leidenschaft in frauenpolitischen Fragen ihrer ostdeutschen Biografie zurechnen. Das Thema sei in Ostdeutschland anders konnotiert, heißt es dann. So sei es beispielsweise normal, dass Frauen arbeiten gingen. Das klingt so, als wäre Frauenpolitik dann nicht mehr nötig, um Gleichberechtigung zu erreichen.

Auch Ex-Familienministerin Manuela Schwesig ist Ostdeutsche. Sie ist vier Jahre älter als Giffey, beide wuchsen im nördlichen Brandenburg auf. Trotzdem war Schwesig bei frauenpolitischen Themen deutlich präsenter. Die Einführung der Frauenquote für Aufsichtsräte fiel beispielsweise in ihre Amtszeit.

Giffey legt den Fokus nicht auf klassische Gleichstellungspolitik. Sie setzt sich aber zum Beispiel für die bessere Bezahlung von Pflegekräften und Erzieherinnen ein - Tätigkeitsfelder, in denen meist Frauen arbeiten. Das lobt auch Elke Ferner, Mitglied des Vorstands des Deutschen Frauenrats, und ehemalige Abgeordnete der SPD: "Alles, was mit dem Thema Vereinbarkeit und der Aufwertung der sozialen Berufe zu tun hat, macht sie wirklich großartig."

Ihr sei wichtig, sagt Giffey dem SPIEGEL, dass Frauen und Männer gemeinsam an Verbesserungen bei der Gleichstellung von Männern und Frauen arbeiteten. Da klingt die "pragmatische Feministin" durch.

Das erinnert ein wenig an die Kanzlerin. Angela Merkel war Anfang der Neunzigerjahre Frauenministerin, es war ihr erster Kabinettsposten. Sie verabschiedete ein Gleichstellungsgesetz, das Frauenrechtlerinnen als zu lasch kritisierten. Auch Giffey ist eine Frau der Kompromisse. Und Gleichstellungspolitik ist offenbar nicht ihr Herzensthema.