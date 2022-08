Frauen auf dem Arbeitsmarkt Papa verdient die Kohle, Mama kümmert sich

Wieder mal typisch Deutschland, dass die Diskussion um längere Arbeitszeiten und Personalmangel bisher komplett ohne die entscheidende Bevölkerungsgruppe geführt wird: die Frauen. Vor allem Mütter sind in Deutschland so wenig auf dem Arbeitsmarkt präsent wie kaum sonst irgendwo in Europa. Viele von ihnen würden gern mehr erwerbsarbeiten, können es aber aus verschiedenen Gründen nicht. Das ist der blinde Fleck in der Debatte über Mehrarbeit, die bisher vor allem von westdeutschen mittelalten Männern geführt wird.