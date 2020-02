Frauen und Macht "Die Idee des 'starken Mannes' ist der Problembär der Demokratie"

Warum gibt es immer noch so wenige Frauen in der Politik? Autor Torsten Körner hat in der Bonner "Männer-Republik" nach Antworten gesucht - und erklärt, wie hartnäckig sich Ressentiments gegen mächtige Frauen halten.