Besonders schlecht ist die Situation in drei Bundesländern

Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP 2021 unter anderem einen bedarfsgerechten Ausbau des Hilfesystems und eine Beteiligung des Bundes an der Regelfinanzierung angekündigt. 2021 hatten laut Daten der Frauenhauskoordinierung vom November 6431 erwachsene Bewohnerinnen zeitweilig in Frauenhäusern gelebt.

Laut »Correctiv« war die Lage im vergangenen Jahr besonders schlecht in Hessen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Frauenhäuser waren dort durchschnittlich an neun von zehn Tagen voll ausgelastet. »Für jeden freien Platz, den wir haben, rufen pro Tag etwa vier bis fünf Frauen an. Von daher sind wir immer voll«, wird Kornelia Wagner-Kocabas vom Frauenhaus Bergisch-Gladbach vom Rechercheteam zitiert.