Ex-Vorsitzende der AfD Frauke Petry kündigt Ende ihrer "Blauen Partei" an

Frauke Petrys "Blaue Partei" hat auf einem Mitgliederparteitag im sächsischen Döbeln ihre Auflösung zum Jahresende beschlossen.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, zieht die ehemalige AfD-Vorsitzende damit Konsequenzen aus den schlechten Ergebnissen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen.

"Unser freiheitlich-konservatives Politikangebot ist sowohl in Sachsen als auch in Thüringen vom Wähler klar abgelehnt worden. Es ist daher konsequent, wenn auch schmerzlich, unser Projekt an dieser Stelle zu beenden", sagt die 44-Jährige der Zeitung.

Der Sprecher der "Blauen Partei", Oliver Lang, bestätigte den "Bild"-Bericht gegenüber dem SPIEGEL.

Petry will nach 2021 aus aktiver Politik ausscheiden

Nach Auslaufen ihres Bundestagsmandat 2021 wolle sie sich demnach aus der Politik zurückziehen. "Danach war es das für mich. Ich werde da konsequent sein", so Petry weiter. Sie hoffe, dass andere "ein Politikangebot schaffen, das die klare Abgrenzung nicht nur zu linken, sondern auch zu rechten Sozialisten" finde, sagte Petry. Nötig seien bürgerliche Führungsfiguren, "die den Mut finden, ihre eigene Reputation im öffentlichen Diskurs aufs Spiel zu setzen" , so Petry.

Bei der Wahl in Sachsen am 1. September bekamen die "Blauen" nur 0,4 Prozent der Zweitstimmen, in Thüringen waren es 0,1 Prozent. In Umfragen vor der Thüringenwahl war sie unter "Sonstigen" verzeichnet.

Im Jahr 2013 war Petry Gründungsvorsitzende der AfD mit Bernd Lucke und Konrad Adam. Ein Jahr später zog sie in den sächsischen Landtag ein, 2015 verdrängte sie auch mithilfe des Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke ihren Rivalen Lucke von der Parteispitze. Nach der Bundestagswahl 2017 trat Petry jedoch als Vorsitzende der AfD zurück. Sie behielt ihre Mandate in Bundestag und im sächsischen Landtag und gründete im selben Jahr die "Blaue Partei".