Freibadkrawalle Der Sozialstaat wird am Sprungturm verteidigt

Das Eigentliche und Rätselhafte ist etwas anderes. Die provozierenden und prügelnden Burschen verhalten sich autoaggressiv: Sie machen nicht kaputt, was sie kaputt macht. Sie machen ausgerechnet das kaputt, was sie und ihre Milieus in der Regel viel dringender brauchen als andere.

Knapp zwanzig Prozent gaben in einer Umfrage jüngst an, sich dieses Jahr finanziell keinen Urlaub leisten zu können. Einen Vorgarten fürs Planschbecken, eine Villa mit Pool oder Zugang zu einem Privatklub werden sie zumeist auch nicht haben. Könnte das mal jemand den Burschen um die Ohren hauen, bitte, und zwar am besten aus ihrer eigenen Community, damit es nicht in Rassismusverdacht gerät?