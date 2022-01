Rechtsextreme Partei Freie Sachsen »Das sächsische Königshaus ist bei der Gestaltung der Zukunft einzubinden«

Mit dem Anwalt Martin Kohlmann an der Spitze treiben die Freien Sachsen die Corona-Proteste an und die AfD vor sich her. Nun wollen sie bei den Wahlen mitmischen – dabei lehnen sie die Demokratie ab.