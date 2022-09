Die rechtsextreme Splitterpartei Freie Sachsen kündigte daraufhin an, am Montagabend neben der Linken in Leipzig gegen die Bundesregierung demonstrieren zu wollen . Am selben Ort, dem zentralen Augustusplatz, und zur gleichen Zeit ist die Veranstaltung »Freie Sachsen unterstützen den Montagsprotest von Sören Pellmann und der Linken – Gemeinsam gegen die da oben« für zehn Teilnehmer angemeldet. Der Kreisverband der rechten AfD erwartet darüber hinaus bei einer Aktion am Stadtrand ebenfalls zehn Teilnehmer. Daneben sind weitere linke Gruppierungen mit eigenen Demos am Start.