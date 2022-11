»Um die Handelsbeziehungen zu stärken, wollen wir zügig mit Chile und Mexiko Partnerschaften schließen, die freien und fairen Handel ermöglichen«, sagte Habeck kürzlich bei einem Besuch in Singapur. Und er kündigte bei dieser Gelegenheit an, man werde das Handelsabkommen mit Kanada ratifizieren und die Partnerschaft mit den USA vertiefen. »Gerade in der Krise ist Kooperation die Antwort, nicht Rückzug«, sagte Habeck.

Dass Ceta nun vom Bundestag ratifiziert wird, ist auch einem innerkoalitionären Ausgleich geschuldet: Die Grünen verzichteten auf ihren Widerstand, nachdem die Ampel aus einem umstrittenen EU-Projekt aussteigt, der sogenannten Energiecharta.

Mit dem seit 1998 bestehenden Abkommen sollen Investitionen in Energieprojekte geschützt werden. So könnten darüber Energiekonzerne Staaten vor Schiedsgerichten verklagen, weil diese etwa aus Energie- und Stromerzeugung durch Kohle aussteigen wollen. Das kritisierten Umweltverbände und Grüne immer wieder. Weil die Reform der Energiecharta von der EU aber nicht vorankam, verabschiedete sich Berlin von dem Projekt – und schuf so die Voraussetzungen für eine Zustimmung der Grünen-Ampelkoalitionäre für Ceta.