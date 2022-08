Kanada musste Millionenbeträge bezahlen

Die Ironie besteht darin, dass das erste Investitionsschutzabkommen der Welt in Kapitel 11 des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) enthalten war. Nach dieser Bestimmung wurden die kanadische Demokratie und die vom kanadischen Parlament getroffenen Entscheidungen von Nafta-Schiedsrichtern bestraft – weil sie gegen das Handelsverbot mit giftigen Chemikalien verstießen. Immer wieder musste Kanada Millionenbeträge an US-Konzerne bezahlen.

Kanada wurde dafür bestraft, dass es versuchte, seine Gesundheit und seine Umwelt zu beschützen. In der neuen Version von Nafta sind diese Investitionsschutzklauseln in Kapitel 11 nicht mehr enthalten. Warum in aller Welt sollten wir diese falschen Regeln jetzt in Ceta verewigen?