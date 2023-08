Die Bremer SPD-Fraktion fordert Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in einem Brief auf, sich für besseren Brandschutz in der Schifffahrt einzusetzen. Dafür sollten unter anderem E-Autos beim Transport als Gefahrgut deklariert werden. »Dies wäre schon allein deswegen richtig, weil der separate Transport von Batterien bereits als Gefahrgut klassifiziert werden muss«, heißt es in dem Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt. »Es ist nicht nachzuvollziehen, warum Batterien im verbauten Zustand nicht dieser Klassifizierung unterliegen.«