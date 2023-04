Die Tradition der Ostermärsche der Friedensbewegung reicht zurück bis in die Fünfzigerjahre. Sie entstanden ursprünglich aus Protest gegen die Stationierung von Atomwaffen während des Kalten Kriegs. Höhepunkt des Aktionswochenendes ist der Karsamstag, an dem in diesem Jahr rund 70 Veranstaltungen stattfanden. Auch davor und danach gab es jedoch weitere Versammlungen.

Zum Abschluss am Montag etwa gab es nach Veranstalterangaben neben Demonstrationen in den Großstädten Hamburg und Frankfurt einen Ostermarsch zur Luftwaffenbasis Büchel in der Eifel. Auch die in Frankfurt am Main ansässige Informationsstelle Ostermarsch zog am Montag eine positive Bilanz der diesjährigen Aktionen. Nach ihrer Einschätzung lag die Beteiligung »über der des vorherigen Jahres«. Die Friedensbewegung sehe sich daher »gestärkt«.