Umfrage zur K-Frage Merz im Vergleich der Unionspolitiker am wenigsten unbeliebt

Sowohl Anhänger der Union als auch eine Mehrheit der Deutschen trauen Friedrich Merz eine Kanzlerkandidatur eher zu als CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ergeben zwei aktuelle Umfragen im Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF.

Laut ZDF-Politbarometer sind unter Unionsanhängern 35 Prozent der Meinung, der frühere Fraktionschef von CDU und CSU habe die größten Chancen, ein gutes Bundestagswahlergebnis zu erzielen. Nur 8 Prozent trauen das Kramp-Karrenbauer zu. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (15 Prozent) sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (14 Prozent) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (12 Prozent) landeten bei dieser Frage vor der CDU-Parteivorsitzenden.

Dem ARD-Deutschlandtrend zufolge trauen nicht nur die Unionsanhänger, sondern auch die Bundesbürger insgesamt Merz den Spitzenkandidatenjob am ehesten zu. Allerdings: Ohne direkten Vergleich mit anderen Unionspolitikern schneidet der Sauerländer nur mittelmäßig ab.

43 Prozent der Deutschen sagen, Merz sei kein guter Kanzlerkandidat.

Nur 42 Prozent fanden demnach, Merz sei gut geeignet.

Kramp-Karrenbauer halten 19 Prozent für eine gute Kanzlerkandidatin.

Fast drei Viertel (74 Prozent) sind der Meinung, die Verteidigungsministerin wäre eine schlechte Wahl für die Spitzenkandidatur.

W ill Merz putschen? "Gerüchte ohne Substanz"

Am Donnerstag äußerte sich März nur ausweichend zu seinen möglichen Ambitionen . Bei einer Podiumsdiskussion der "Passauer Neuen Presse" sagte er laut auf die Frage aus dem Publikum, ob er selbst Kanzlerkandidat werden wolle: "Die Frage steht heute nicht an." Auf Drängen des Moderators fügte er lachend an: "Ich fühle mich ermutigt."

Merz sagte in Passau, auch ein Sonderparteitag könne über die Kanzlerkandidatur entscheiden. Zugleich wies er Spekulationen zurück, er säge am Stuhl von Kramp-Karrenbauer und plane auf dem CDU-Parteitag einen Putsch. Das sei "einfach Unsinn", sagte Merz. "Es sind Gerüchte ohne jede Substanz." Er fügte hinzu: "Die CDU stürzt ihre Vorsitzenden nicht."