Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) hatte sich bereits im Frühjahr dafür ausgesprochen, den Spitzensteuersatz von 42 Prozent anzuheben: Mit Blick auf die auch von Merz erwähnte Mittelschicht solle jener Satz aber erst ab einem höheren Einkommen greifen, so die Idee. Ende vergangenes Jahres hatte Spahn vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter automatisch an die Lebenserwartung zu koppeln .

»Nicht in die alte Debatte verfallen«

Zur Rentendebatte sagte Merz zwar, man solle »nicht in die alte Debatte verfallen, ob wir mit 67 oder 70 Jahren in Renten gehen sollen«. Er ergänzte jedoch: »Besser wäre es, die steigende Lebenserwartung in zusätzliche Arbeit und zusätzlichen Rentenbezug aufzuteilen.« Zuletzt war aus der CDU der Vorschlag gekommen, Nebenverdienste im Alter steuerfrei zu stellen.