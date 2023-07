Union wieder als Alternative sehen

Das Erstarken der AfD in Umfragen führte zuletzt zu gegenseitigen Schuldzuweisungen in Deutschlands Parteienlandschaft.

Anders als Merz geht Junge Union-Chef Johannes Winkel selbstkritischer an diese Frage heran. Er gestand hingegen im Gespräch mit der »Welt« ein, dass sich die CDU fragen müsse, warum die zunehmende Zahl von Menschen nicht zuerst in der Union eine Alternative sehe, sondern die AfD in Umfragen zulege. »Wir werden vom Bauchgefühl der Menschen nur leider immer noch der Regierung im weitesten Sinne zugerechnet.« Verloren gegangenes Vertrauen gewinne man aber nur zurück, wenn man auch in der Lage sei, Fehler einzugestehen.