Nach Äußerungen zur AfD CDU-Politiker Hans zweifelt an Merz' Eignung als Kanzler

Die Frage der Kanzlerkandidatur in der Union sei aus seiner Sicht »völlig offen«, sagte Hans. »Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass der Spitzenkandidat einer Partei Regierungserfahrung mitbringt – und Fingerspitzengefühl bei schwierigen Fragen.« Die CDU habe »gute Regierungschefs in den Ländern. Deren Erfolge dürfen wir nicht kleinreden, sondern müssen sie mit ins Team holen. Nur gemeinsam sind wir stark. Das muss die Parteiführung noch lernen.«

Reul sieht Fall »in der Sache geklärt«

Auch für Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sind die Äußerungen von Merz »missverständlich« gewesen und »haben zu Problemen geführt.« Reul betonte am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin, man müsse eine klare Grenze zur AfD ziehen. »Die Leute müssen wissen, warum wir die AfD problematisch finden. Wenn die Leute merken, was da für ein Gehampel da im Moment unterwegs ist, dann sagen die Leute >Ja Gott, die können es alle nicht<. Und dann wählen sie die AfD.«