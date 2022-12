Rückführungen, also zumeist Abschiebungen, scheitern oft an praktischen Hindernissen, etwa fehlenden Ausweispapieren. Auch fehlt es vielfach an der Kooperation der Herkunftsländer, oder es gilt ein Abschiebestopp – so etwa für Syrien oder Afghanistan. Im Jahr 2021 wurden knapp 165.000 Asylsuchende registriert und 11.982 Menschen abgeschoben.

Merz sieht Deutschland als Einwanderungsland

Deutschland sei schon längst ein Einwanderungsland, sagte Merz, »und wir brauchen viele Menschen, die bei uns arbeiten wollen«, sagte der Unionsfraktionschef. »Gefragt sind vor allem Fachkräfte, von der Forschung bis zur Pflege.«