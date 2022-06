Energieversorgung Merz fordert längere Laufzeit für Atomkraftwerke – Scholz und Grüne dagegen

Skeptisch äußerte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Er verwies darauf, dass die aktuell eingesetzten Brennstäbe in den AKW »noch reichen bis zum Jahresende«. Gegen ein mögliches Strecken dieser Vorräte spreche, dass es gerade wichtig sei, »dass wir in diesem Sommer so viel Strom auf andere Weise produzieren« als mit Gas. Insofern habe mit Blick auf Laufzeitverlängerungen bisher niemand einen Vorschlag gemacht, »wie es geht«.

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) hatten von längeren Laufzeiten der Atomkraftwerke abgeraten. »Einem kleinen Beitrag zur Energieversorgung stünden große wirtschaftliche, rechtliche und sicherheitstechnische Risiken entgegen«, hieß es in einem gemeinsamen Prüfvermerk der beiden Häuser.