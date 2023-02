Mithin rächt sich, strategisch so pointiert auf den Einzelnen abzustellen, der etwas zur Rettung des Planeten tun muss oder unbedingt an etwas (physisch) gehindert werden muss, zum Beispiel am Autofahren auf einer Innenstadtkreuzung. Die Absolutheit des Anspruchs frisst ihre Kinder: Die völlig CO 2 -freie Existenz gibt es nur six feet under.

Das lehrt, auf bizarr überblasene Weise, die Bali-Reise der beiden Aktivisten und der verdruckste Umgang vieler (junger) Grünen damit. Mal sehen, was das mit ihnen macht.

Wenn wir bei alten und neuen Grenzen der Grünen sind: In Berlin bleiben sie Klientelpartei, statt Volkspartei zu werden. Das hat mit Berliner Besonderheiten zu tun, gewiss, aber mindestens so sehr auch mit einer Haltung, welche die pragmatischen Bundesführung nicht unterbinden will.

Die Berliner Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ließ kurz vor der Wahl eine große Innenstadt-Einkaufsstraße neuerlich für den Autoverkehr sperren; das Geschrei war groß. Die Anhänger aller anderen Parteien waren laut Umfragen in großer Mehrheit dagegen, nur die Grünen-Wähler zu mehr als 80 Prozent dafür. Irgendetwas gegen Autos geht bei ihnen immer.

Das reichte der Spitzenkandidatin. Aber es reichte eben nicht für den Wahlsieg, der zwischenzeitlich erreichbar schien. Und die Moral der schwarzen Woche der Grünen, sie lautet: Klientelfixierter Rigorismus ist arg oft nur abgehobene Besserwisserei. Das ist nicht ewig zu verschleiern, nicht einmal in Berlin.