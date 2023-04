Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann findet, dass Söders Vorschlag für einen Weiterbetrieb von Isar 2 ernst genommen werden sollte. »Rechtlich braucht er eine Mehrheit und muss ein Bundesgesetz ändern, so ist es«, sagte Linnemann im RTL/ntv-»Frühstart«. »Aber dass Politiker erstmal eine Meinung haben in so einer Situation, wo wir eine ganz andere Lage haben als vor zehn Jahren, finde ich richtig.«