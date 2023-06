Jung distanzierte sich von der Kampfansage seines Vorsitzenden: »Natürlich ist unser ideologischer Hauptgegner die AfD«, sagte der Bundestagsabgeordnete am Donnerstagabend in der SWR-Sendung »Zur Sache Baden-Württemberg«. Neben der AfD bekämpfe man die Linke. In Baden-Württemberg regiere die CDU erfolgreich mit den Grünen. »In der Bundespolitik sind wir Wettbewerber«, erläuterte der CDU-Klimaexperte.