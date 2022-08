Sollen junge Erwachsene in Deutschland zu einem sozialen Dienst verpflichtet werden? Die Idee wird seit einigen Wochen in der Politik diskutiert – nun zeigte sich auch CDU-Chef Friedrich Merz aufgeschlossen. »Ich habe noch keine persönlich abgeschlossene Meinung, aber meine grundsätzliche Haltung geht eher Richtung verpflichtendes Jahr als auf der Basis von Freiwilligkeit«, sagte Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. »Ich bin überrascht, wie hoch die Zustimmung gerade in der jungen Generation zu einem solchen verpflichtenden Jahr in Deutschland ist«, ergänzte er.