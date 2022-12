»Andere Bundeskanzler vor Scholz waren mutiger und zupackender. Selbst Gerhard Schröder. Ich erinnere nur an seine Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010.« Merz Lob des ehemaligen Kanzlers kommt zu einem denkwürdigen Zeitpunkt: Altkanzler Schröder war in den vergangenen Monaten wegen seiner Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin von allen Seiten kritisiert worden, in der SPD wird weiter über seinen möglichen Ausschluss beraten.