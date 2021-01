Kandidat für CDU-Vorsitz Merz lehnt Aufnahme Asylsuchender aus Lagern in Griechenland oder Bosnien ab

CDU-Vorsitzanwärter Merz will keine Geflüchteten aus den Lagern an der EU-Außengrenze in Deutschland aufnehmen. Er fordert Hilfe »an Ort und Stelle« - und nimmt die übrigen EU-Staaten in die Pflicht.