Der CDU-Chef verwies auch auf »Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden«, und die nicht abgeschoben würden. Das Problem mit dieser Gruppe beginne nicht in Neukölln oder Berlin, sondern bei alltäglichen Respektlosigkeiten. Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen etwa erlebten täglich verbale Gewalt.

»Da fängt es an«

So gäbe es zum Beispiel Probleme, wenn Lehrkräfte die Kinder zur Ordnung rufen wollten und sich in der Folge deren Väter in den Schulen beschwerten. »Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an«, sagte Merz. Wenn man den Lehrkräften nicht helfe, sich gegen diese Phänomene zur Wehr zu setzen, »dann sind es in der Schule die Achtjährigen und dann draußen auf der Straße in wenigen Jahren die 15-Jährigen. Da liegt doch das Problem«.