Mit schlechten Werten einer Umfrage zur Kanzlerfrage konfrontiert, betonte Merz, er liege bei diesem Thema derzeit vor Kanzler Olaf Scholz (SPD) wie auch vor den Grünenministern Annalena Baerbock (Außen) und Robert Habeck (Wirtschaft). »Aber wir schauen jetzt nicht auf Umfragen. Wir schauen darauf, dass wir in den richtigen Themen unterwegs sind.« Wichtig sei, dass die Union bei der nächsten Bundestagswahl die Mehrheit bekomme. Merz fügte an: »Wenn heute Bundestagswahlen wären, dann könnte ohne die Union in Deutschland nicht regiert werden.«

Keine Zusammenarbeit mit der AfD

Im Hinblick auf die gleichbleibend guten Umfragewerte der AfD schloss Merz eine Zusammenarbeit seiner Partei mit den Rechtspopulisten von der AfD erneut auf allen politischen Ebenen aus. »Wir haben eine klare Beschlusslage in der CDU. Wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen. Nicht in den Parlamenten, nicht in den Kommunalvertretungen«, sagte Merz am Sonntag im ARD- »Sommerinterview« in Berlin. Auf Nachfrage von Hauptstadtbüroleiterin Tina Hassel, ob dies auch für die kommunale Ebene gelte, ergänzte er: »Ein Nein ist ein Nein. (…) Auch auf kommunaler Ebene.«