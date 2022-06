Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat betont, in der Debatte über das Milliardenpaket für die Bundeswehr keinen neuen Solidaritätszuschlag vorgeschlagen zu haben. »Das ist ausdrücklich nicht mein Vorschlag gewesen, und das kann man auch nicht so interpretieren«, sagte Merz am Mittwochabend in den »Tagesthemen« der ARD. Er reagierte damit auf Kritik aus der Ampelkoalition an seinen Äußerungen im Bundestag zum geplanten 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr, das mit Schulden finanziert werden soll.