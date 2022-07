Seht her, ich wäre der bessere Bundeskanzler – diese Botschaft schwingt mit, wenn CDU-Chef Friedrich Merz auftritt. Gestern war er in Polen, heute ist er in Litauen auf außenpolitischer Mission.

Als Oppositionsführer kann er dabei nicht die Panzer liefern, die sich beispielsweise Polen von der Bundesregierung wünscht. Aber Bilder und Botschaften an die Wähler in Deutschland – die liefert so eine Reise. Merz nutzt das, um sich von neuen Seiten zu zeigen.

Im SPIEGEL Daily Podcast erklärt Florian Gathmann, Redakteur im SPIEGEL-Hauptstadtbüro, wie sich Friedrich Merz im ersten halben Jahr als CDU-Vorsitzender verändert hat und warum er vor allem Konservative enttäuscht.

