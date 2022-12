CDU-Chef Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, Iranerinnen und Iranern, die vor der Gewalt in ihrem eigenen Land fliehen, in Deutschland Schutz zu gewähren. Die Demonstrationen in Iran verdeutlichten auch den Wert der Freiheit in Deutschland, betonte Merz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung »Maybrit Illner Spezial «. »Und zu dieser Freiheit gehört die Verantwortung, dass wir selbstverständlich solche Menschen hier auch aufnehmen und ihnen Schutz geben.«