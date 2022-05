Lambrecht war in den vergangenen Wochen immer wieder von der Union kritisiert worden – unter anderem für ihr Zögern und ihre Kommunikation bei den Waffenlieferungen an die Ukraine . Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass Lambrecht perspektivisch Innenministerin Nancy Faeser ersetzen könnte, falls die nach Hessen wechselt. Dass sie ihr Interesse jetzt schon durchblicken lasse, zeige, »wie wohl sie sich in ihrem Amt fühlt«, sagte Merz.

FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, wäre »sicherlich die bessere Wahl gewesen«, so Merz weiter. Merz war zuletzt in die Ukraine gereist. In Kiew traf er unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Merz fordert mehr Geld für die Bundeswehr

In dem Interview mit der »Rheinischen Post« setzte der CDU-Chef sich auch für eine bessere finanzielle Ausstattung der Bundeswehr ein. Diese soll nach Merz' Vorstellung durch Einsparungen und Umschichtungen im Haushalt finanziert werden. »Wir erwarten von der Koalition, dass sie einfach nur das tut, was der Bundeskanzler am 27. Februar gesagt hat, nämlich mehr als zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts ab sofort dauerhaft pro Jahr in unsere Verteidigung zu investieren.«