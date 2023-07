SPIEGEL: Plädieren Sie jetzt für eine Öffnung der CDU zur Linken? Auch das ist ja bislang per Parteitagsbeschluss verboten.

Steineke: Ich möchte beide Parteien in keiner Weise gleichsetzen, aber auch mit der Linken kooperieren wir aus guten, wenn auch völlig anderen Gründen nicht. Mit denen sollte die CDU aus historischen Gründen nicht zusammenarbeiten. Es würde uns auch nicht helfen, die AfD kleiner zu machen. Denn das wäre dann so eine »Alle gegen die AfD«-Koalition, die genau in das Narrativ der AfD einzahlt.

SPIEGEL: Lassen Sie uns mit einem fiktiven Beispiel konkret werden. Der gewählte AfD-Landrat will neue Spielplätze bauen. Und die CDU verhindert das dann aus Prinzip? Wie begründen Sie so was?