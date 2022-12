Sie blockieren Straßen und Flughäfen oder kleben sich an Kunst: CDU-Chef Friedrich Merz drängt nun auf eine härtere Gangart gegen die Klimaaktivisten der »Letzten Generation«. Die Unionsfraktion im Bundestag bereite eine Anfrage an das Bundesinnenministerium zu möglichen Vereinsverboten im Umfeld der Organisation vor, sagte Merz am Mittwoch im Nachrichtensender Welt. Es gehe um Vereine rund um die Aktivisten der »Letzten Generation«, die »mit Klima und Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun« hätten, sagte Merz. »Das sind Straftäter.«