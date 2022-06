Der Kampf um die Frauenfrage fällt passenderweise in eine Zeit, in der die CDU ohnehin auf einem Selbstfindungstrip ist. Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl will man sich ein modernes Image geben, inhaltliche Leerstellen füllen. Die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm hat gerade begonnen, die Präambel steht bereits. Zum Thema Frauen finden sich auch darin schon deutliche Worte: Die CDU wolle in Zukunft das Land als Volkspartei mitgestalten, »die Breite der Gesellschaft« abbilden, heißt es. »Dies bedeutet, dass in der Zukunft vermehrt Frauen Politik mitgestalten und in der CDU ihre Interessen einbringen.«

Wäre die CDU überhaupt noch glaubwürdig, wenn sie sich so einen Satz ins Grundsatzprogramm schreibt und dann gegen die Frauenquote stimmt?

Die Entscheidung des Vorsitzenden

Am Ende wird wohl vor allem Friedrich Merz als mächtigster Mann der CDU eine Antwort darauf geben müssen. Während sein Generalsekretär schon die Werbetrommel für die Quote rührt, hält Merz sich noch zurück. Er werde Mitte Juni im Vorstand einen Vorschlag zur Quote machen, erklärte Merz zuletzt im SPIEGEL.