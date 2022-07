Argument Spritverbrauch Merz verteidigt Anreise im eigenen Flugzeug zu Lindner-Hochzeit

Im »Sommerinterview« sprach Merz natürlich auch über andere Themen. So sagte er zum Beispiel, dass er eine Frauenquote für die CDU weiter nur für »die zweitbeste Lösung« halte. Er habe nie bestritten, dass der niedrige Frauenanteil in der CDU ein Problem sei. »Es ist nun allerdings auch nicht das größte Problem dieses Landes«. Der CDU-Parteitag am 9. und 10. September in Hannover soll nun über die seit Jahren diskutierte Frauenquote entscheiden.