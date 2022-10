Aus den Reihen der Opposition hagelt es für diese Position harte Kritik: Man sei derzeit auf dem Weg, sich »in die Geiselhaft einer grünen Partei zu begeben, die aus rein ideologischen Gründen diesen vernünftigen Weg, den die überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland für vernünftig hält, blockiert«, sagte CDU-Chef Friedrich Merz. Angesichts des Gasmangels müssten »alle drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke am Netz bleiben«. Die ganze Welt schaue »fassungslos« auf die Debatte, die man in diesem Lande führe.