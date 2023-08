Pochen auf mehr Grenzkontrollen

Zur Eindämmung der hohen Zuwanderungszahlen insgesamt pochte Merz erneut auf mehr Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union an den Binnengrenzen, solange der Außengrenzschutz nicht funktioniere. Hier müssten auch Rückweisungen stattfinden. »Denn so kann es nicht bleiben, wie das im Augenblick ist«, sagte Merz. Er rief die Bundesregierung auf, gemeinsam mit allen demokratischen Parteien in der Opposition und den Ländern in einen Dialog zu treten, »wie wir dieses Problem in Deutschland lösen können«.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kürzlich stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien zur Eindämmung illegaler Migration abgelehnt. Sachsen und Brandenburg hatten aufgrund gestiegener Zuwanderungszahlen an den Grenzen zu den Nachbarländern verlangt, diese Kontrollen einzuführen.